Школа креативных индустрий в Казани получит автоматизированные рабочее места

Фото: Максим Платонов

В Казани для оснащения школы креативных индустрий закупят 45 автоматизированных рабочих мест — процессоры, компьютерные мыши и клавиатуру. Закупку оценили в 26 миллионов рублей.

Поставщик должен доставить товар в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Гарантийный срок эксплуатации не должен быть меньше 36 месяцев.

В проекте контракта указано, что в третьем пункте первой главы будет прописан номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, или единого реестра российской радиоэлектронной продукции, или из евразийского реестра промышленных товаров, или же из реестра промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Максим Платонов

Поставщика ищет Министерство культуры Татарстана, получателем указано Казанское художественное училище им. Н.И. Фешина. Источник финансирования — республиканский бюджет, следует из документации на портале госзакупок.

В столице Татарстана школа креативных индустрий работает на базе Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина. Она организована в рамках федерального проекта «Придумано в России», утвержденного в прошлом году. Школа работает по четырем направлениям: дизайн, анимация, VR/AR, а также фото- и видеопроизводство.

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Татьяна Демина