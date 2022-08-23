Жители Казани потратили на ювелирные украшения почти 1,5 миллиарда рублей — это много или мало?

По итогам первого полугодия 2022 года жители Казани потратили на ювелирные украшения 1,489 миллиарда рублей. Такие данные приводит аналитический центр Sokolov.

Средний чек в казанских ювелирных магазинах вырос на 8% и достиг 6 034 рублей. Это ненамного меньше, чем в среднем по России: 6 166 рублей.

Напомним, Казань также попала на четвертое место в рейтинге «самых щедрых мужчин» от Sokolov. Такие результаты были основаны на данных с продажи помолвочных колец в разных регионах России с января по июль 2022 года.



Казанцы потратили на ювелирные украшения 1,491 миллиарда рублей в первом полугодии 2022 года — это:

$24,8 миллиона, или €25 миллионов, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 2,3 миллиона меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 1,491 миллиарда рублей.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 1,491 миллиарда рублей. Примерно 8,5% от рынка ювелирной розницы Приволжского федерального округа — 17,5 миллиарда рублей. В ПФО Казань среди городов-миллионников находится на третьем месте по тратам жителей на ювелирные украшения.

от рынка ювелирной розницы Приволжского федерального округа — 17,5 миллиарда рублей. В ПФО Казань среди городов-миллионников находится на третьем месте по тратам жителей на ювелирные украшения. В 20,8 раза меньше объема покупок украшений в Москве — 31,265 миллиарда рублей. Столица России стала лидером рейтинга по продажам среди городов-миллионников.

объема покупок украшений в Москве — 31,265 миллиарда рублей. Столица России стала лидером рейтинга по продажам среди городов-миллионников. На 570,6 миллиона больше , чем в Волгограде — там за первое полугодие 2022 года потратили 918,324 миллиона на украшения.

, чем в Волгограде — там за первое полугодие 2022 года потратили 918,324 миллиона на украшения. Чуть меньше стоимости часов Chopard 201 Carat — $25 миллионов. Украшение имеет золотой дисплей и три алмаза по центру. Часы располагаются на последнем месте в топ-10 самых дорогих украшений в мире.

стоимости часов Chopard 201 Carat — $25 миллионов. Украшение имеет золотой дисплей и три алмаза по центру. Часы располагаются на последнем месте в топ-10 самых дорогих украшений в мире. 180,4 тысячи помолвочных колец — согласно данным Sokolov, в среднем мужчины из Казани тратят на него 8 266 рублей.

помолвочных колец — согласно данным Sokolov, в среднем мужчины из Казани тратят на него 8 266 рублей. На 520,3 миллиона меньше , чем в Новосибирске — 2,009 миллиарда рублей.



, чем в Новосибирске — 2,009 миллиарда рублей. На 143,2 миллиона больше , чем в Уфе — 1,348 миллиарда рублей.



Дарья Пинегина