Президент Таджикистана призвал Путина не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР

Таджикистан с уважением относится к интересам своего главного стратегического партнера — России, и хотел бы уважения в свой адрес. Об этом заявил в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Он обратил внимание на то, что Россия не выполнила просьбу о присутствии на форуме в Таджикистане российских министров.

— Нас не 100—200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу, — заявил Рахмон (цитата по informburo.kz).



Фото: kremlin.ru

Несмотря на его просьбу, на «какой-то несчастный форум в Таджикистан» приехали заместители министров России, а не сами главы ведомств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 1991 году, не спрашивая волю рядовых граждан, партийные элиты разрушили СССР. По его словам,«это расчленило нашу народную общность. Это национальная катастрофа».

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Татьяна Леухина