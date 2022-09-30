Путин — о развале СССР: «Это национальная катастрофа»

Фото: кадр трансляции

В 1991 году, не спрашивая волю рядовых граждан, партийные элиты разрушили СССР. Это расчленило нашу народную общность. Это национальная катастрофа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле.

— Последние руководители Советского Союза вопреки волеиязвления большинства просто развалили нашу страну. Допускаю, что они даже не понимали, что делают. и к каким последствиям приведет. Но это уже неважно, Советского Союза нет. И его уже не вернуть. России не нужно возрождение СССР, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости людей вернуться в свое подлинное историческое Отечество, — отметил он.

Сегодня в Кремле проходит церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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Татьяна Леухина