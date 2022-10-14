Полотно картины Ван Гога, облитой супом, не пострадало
Полотно картины художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона не пострадало. Сегодня экоактивистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили ее супом.
— На раме есть небольшие повреждения, но [полотно] картины не пострадало, — передает ТАСС заявление галереи.
Активистки облили картину супом, после чего нанесли на ладони суперклей и прижали их к стене рядом с картиной, чтобы помешать охране вывести их из помещения. Девушек задержали. Картина не пострадала, так как была закрыта антивандальным стеклом.
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