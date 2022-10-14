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Полотно картины Ван Гога, облитой супом, не пострадало

17:45, 14.10.2022
Полотно картины Ван Гога, облитой супом, не пострадало
Фото: wikipedia.org (Национальная галерея в Лондоне)

Полотно картины художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона не пострадало. Сегодня экоактивистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили ее супом.

— На раме есть небольшие повреждения, но [полотно] картины не пострадало, — передает ТАСС заявление галереи.

Активистки облили картину супом, после чего нанесли на ладони суперклей и прижали их к стене рядом с картиной, чтобы помешать охране вывести их из помещения. Девушек задержали. Картина не пострадала, так как была закрыта антивандальным стеклом.

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Татьяна Леухина
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