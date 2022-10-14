«Ак Барс» объявил состав на четвертую игру с «Автомобилистом» в сезоне
Казанский «Ак Барс» представил состав на пятую игру с екатеринбургским «Автомобилистом».
Претерпела изменения первая тройка нападения. Ее составят Кирилл Панюков, Вадим Шипачев и Артем Галимов. Вторая тройка нападения выглядит так: Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Александр Радулов.
Место в воротах займет Тимур Билялов.
Матч пройдет в Екатеринбурге на льду КРК «Уралец». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени. Это уже четвертая игра казанского и екатеринбургского клуба в сезоне.
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