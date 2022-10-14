В Татарстане подешевело большинство продуктов «борщевого» набора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале октября в Татарстане снизились цены на четыре из пяти продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. Подешевели репчатый лук, свежая белокочанная капуста, столовая свекла морковь, картофель — подорожал.

Согласно подсчетам Татарстанстата, с 3 по 10 октября средняя цена на картофель в республике выросла на 2,1%. Она составила 24,89 рубля за килограмм.

Заметнее всего за указанную неделею в Татарстане подешевела столовая свекла — на 3,63%. По состоянию на 10 октября средняя цена составила 24,09 руб./кг.

Морковь за этот период подешевела на 2,8%, до 24,67 руб./кг. Средняя цена на лук снизилась на 2,74% и составила к 10 октября 25,43 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость свежей белокочанной капусты в Татарстане за неделю почти не изменилась. Она сократилась на 0,52%, до 16,74 руб./кг.

Напомним, в Татарстане с 26 сентября по 3 октября впервые после восьми недель снижения цен зафиксировали подорожание продуктов, входящих в «борщевой» набор. За этот период выросли цены на репчатый лук, картофель, свежую белокочанную капусту и морковь. При этом стоимость столовой свеклы снизилась на 2,44%.



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Татьяна Демина