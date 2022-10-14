В Татарстан прибыл вице-премьер России Марат Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана.
Вместе с Рустамом Миннихановым он примет участие в церемонии ввода открытия движения на автомобильных дорогах Татарстана, в режиме видео-конференц-связи — во Владимирской и Самарской областях.
Затем Хуснуллин проведет в Казани ряд совещаний по теме дорожного хозяйства.
Вице-премьер также посетит экспозиции Международной специализированной выставки «Дорога-2022», которая проходит на площадке «Казань Экспо». Во второй половине дня там пройдет пленарное заседание «Устойчивое развитие дорожного хозяйства Российской Федерации», заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Транспорт».ОбществоВласть Татарстан
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