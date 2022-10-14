В России за сутки подтвердились 14 736 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зафиксировали 14 736 случаев заражения COVID-19, госпитализированы 1 750 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 278 816 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 27 520 пациентов. Всего вылечившихся — 20 559 274 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 99 россиян. Всего от инфекции скончались 388 709 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко