В Казани возбудили дело о незаконном обороте спирта — изъяли 1,3 тысячи литров

В Казани возбудили уголовное дело о незаконном обороте спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии — ее хранили на складе двое жителей Казани 1963 и 1984 годов рождения, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



На месте изъяли 1,3 тысячи литров продукции, а еще стеклянные флакончики, пластиковые канистры и емкости с жидкостью с различными этикетками. Экспертиза показала, что продукция не соответствует ГОСТу и стандартам. Некорректной была и информация на этикетках.

Следствием УМВД России по городу Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

В августе в Татарстане из незаконного оборота изъяли 120 тонн спиртосодержащей продукции. На месте обнаружили 596 десятилитровых канистр с якобы дезинфицирующим средством, используемым в ветеринарных целях.

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Маргарита Головатенко