Исследование: чем больше жители Казани зарабатывают, тем реже они опаздывают на работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов Ринат Назметдинов

Чем выше размер зарплаты казанцев, тем меньше опозданий они себе позволяют. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Также выяснилось, что жители Казани моложе 34 лет опаздывают на работу чаще лиц старше 45 лет. В целом 7 из 10 горожан никогда не приходят на рабочее место с опозданием.

Почти каждый третий работающий казанец — 28% — задерживается время от времени. Почти каждый пятый — 18% респондентов — признались, что опаздывают всего несколько раз в год. Еще 6% жителей Казани появляются на работе позже положенного времени пару раз в месяц, а 4% — несколько раз в неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Основная причина опозданий жителей Казани на работу — проблемы с общественным транспортом. Так ответил 41% опрошенных.

Каждый четвертый казанец рассказал, что чаще всего приходит на работу с опозданием из-за пробок на дорогах. Еще 7% признались, что опаздывают из-за того, что проспали. Каждый 12-й опаздывает из-за семейных обязанностей и неорганизованности.

Всего 2% опрошенных называют основной причиной опозданий лень, форс-мажорные обстоятельства и личные дела. Лишь 1% списывает это на низкую мотивацию.

Исследование, проведенное год назад, показало, что жители Казани в 2021 году опаздывали на работу гораздо реже, чем в 2009-м. Чаще приходили на работу вовремя горожане с зарплатой выше среднего.



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Татьяна Демина