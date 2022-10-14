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Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России

08:10, 14.10.2022
Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России
Фото: pixabay.com

За июнь тринадцать стран Евросоюза нарастили ввоз товаров из России, остальные четырнадцать, напротив, сократили закупку российских товаров, сообщает «РИА Новости».

Лидером среди нарастивших импорт оказалась Словения — она увеличила ввоз товаров из России почти в два раза. На втором месте — Испания, увеличившая импорт на 69%, следом идет Швеция — 48%. За ними — Бельгия, Польша, Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

Лидеры среди сокративших ввоз российских товаров — Кипр (92%), Австрия (40%) и Люксембург (37%). Сократили ввоз также Финляндия (на 27%), Португалия и Чехия (на 23%), Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость всех торговых ограничений Евросоюза после согласования восьмого пакета санкций в отношении России составляет около 123 млрд евро. Такая сумма эквивалентна 40% всего оборота товаров и услуг между Москвой и Евросоюзом в 2021 году.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаБизнесОбщество

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