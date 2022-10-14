Почти половина стран Евросоюза нарастила импорт товаров из России

За июнь тринадцать стран Евросоюза нарастили ввоз товаров из России, остальные четырнадцать, напротив, сократили закупку российских товаров, сообщает «РИА Новости».



Лидером среди нарастивших импорт оказалась Словения — она увеличила ввоз товаров из России почти в два раза. На втором месте — Испания, увеличившая импорт на 69%, следом идет Швеция — 48%. За ними — Бельгия, Польша, Болгария, Дания, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия, Хорватия и Эстония.

Лидеры среди сокративших ввоз российских товаров — Кипр (92%), Австрия (40%) и Люксембург (37%). Сократили ввоз также Финляндия (на 27%), Португалия и Чехия (на 23%), Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Франция.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость всех торговых ограничений Евросоюза после согласования восьмого пакета санкций в отношении России составляет около 123 млрд евро. Такая сумма эквивалентна 40% всего оборота товаров и услуг между Москвой и Евросоюзом в 2021 году.

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Маргарита Головатенко