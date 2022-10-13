В Набережных Челнах произошел пожар на складе матрасов
В Набережных Челнах произошел пожар на складе матрасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
По предварительной информации, здание в промзоне города не эксплуатируется больше недели.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажное кирпичное здание. На тушение пожара и защиту соседних зданий работают шесть стволов «Б», проложена магистральная линия на пожарный гидрант, расположенный в 150 метрах.
Пострадавших в результате инцидента нет. В 19:26 пожарные ликвидировали открытое горение.
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