В Набережных Челнах произошел пожар на складе матрасов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Набережных Челнах произошел пожар на складе матрасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По предварительной информации, здание в промзоне города не эксплуатируется больше недели.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит одноэтажное кирпичное здание. На тушение пожара и защиту соседних зданий работают шесть стволов «Б», проложена магистральная линия на пожарный гидрант, расположенный в 150 метрах.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пострадавших в результате инцидента нет. В 19:26 пожарные ликвидировали открытое горение.



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Татьяна Леухина