В Казани проваливается участок дороги на пересечении улиц Фучика и Ломжинская

Фото: кадр видео/t.me/vkazani_znaut

На участке дороги по улице Фучика в Казани на асфальте образовалась большая трещина, сообщили пользователи социальных сетей.

Жители поделились беспокойством из-за возможного провала целого участка на пересечении улицы Фучика с Ломжинской.

Сейчас на месте работают службы. Участок дороги огорожен, однако по нему все же пытаются проехать автобусы.

Вчера в Казани образовалась большая яма на тротуаре возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Очевидцы сообщили, что в нее провалилась девушка, а вытащить ее помог проезжающий мимо таксист. Казанский «Водоканал» пообещал устранить провал на тротуаре в «скором времени». Прокуратура Вахитовского района Казани накануне организовала проверку по факту просадки грунта.

Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев сегодня заявил, что ситуация серьезная и власти не могут назвать сроков ее устранения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко