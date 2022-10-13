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Правительство России организует выезд жителей Херсонской области в другие регионы

18:21, 13.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Правительство России организует выезд жителей Херсонской области в другие регионы
Фото: wikipedia.org / Ukraine Oblast Cherson Verwaltung

Правительство России приняло решение об организации помощи в выезде жителей Херсонской области в другие регионы страны. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Всем жителям области обеспечат бесплатное проживание, передает «РИА Новости».

Сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо записал обращение к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей из-за регулярных обстрелов городов. В первую очередь это касается жителей правобережья.

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Татьяна Леухина
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