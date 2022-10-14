В сфере дорожного строительства Татарстана занято 11,8 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 2021 год в Татарстане среднесписочная численность работников организаций в сфере строительства автомобильных и железных дорог составляла 11 804 человека. Это на 5,8% меньше, чем в пандемийном 2020-м и на 7,4% больше, чем в 2019-м.

Согласно официальным данным, среднемесячная зарплата работников дорожного хозяйства в прошлом году составляла 48 068 рублей. По сравнению с 2017-м она выросла на 51%, а по сравнению с 2020-м — на 21%.

Фото: Татарстанстат

Как сообщает Татарстанстат, в прошлом году в регионе за счет нового строительства, расширения и реконструкции ввели в действие 92,2 км автодорог с твердым покрытием, а также 3,9 км трамвайных путей, четыре моста и 242,4 погонного метра пешеходных переходов.

В 2022 году общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане превысит 190 миллиардов рублей. Эти средства вложили в мероприятия Программы дорожных работ текущего года, работы на дорогах федерального значения, проходящих по республике, а также на продолжение строительства скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На последний объект направили 101 миллиард рублей.



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Татьяна Демина