В Казани ограничат движение на улицах Односторонка Гривки и Поперечно-Гривской
Движение на улицах Односторонка Гривки и Поперечно-Гривской в Казани на время ограничат для транспорта, сообщили в Комитете по транспорту города.
Проезжая часть будет полностью закрыта на срок с 15 по 24 октября на следующих участках:
- ул. Односторонка Гривки от дома №19а до дома №33;
- перекресток ул. Поперечно-Гривской и Односторонка Гривки;
- ул. Поперечно-Гривская от дома №11 до дома №25.
Ограничение движения связано с обустройством трассы водоотведения.
В последний раз участок автодороги на улице Поперечно-Гривской закрывали для движения в мае в связи с работами на сетях водоотведения.
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