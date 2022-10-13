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В Казани ограничат движение на улицах Односторонка Гривки и Поперечно-Гривской

12:15, 13.10.2022
В Казани ограничат движение на улицах Односторонка Гривки и Поперечно-Гривской
Фото: realnoevremya.ru

Движение на улицах Односторонка Гривки и Поперечно-Гривской в Казани на время ограничат для транспорта, сообщили в Комитете по транспорту города.

Проезжая часть будет полностью закрыта на срок с 15 по 24 октября на следующих участках:

  • ул. Односторонка Гривки от дома №19а до дома №33;
  • перекресток ул. Поперечно-Гривской и Односторонка Гривки;
  • ул. Поперечно-Гривская от дома №11 до дома №25.

Ограничение движения связано с обустройством трассы водоотведения.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В последний раз участок автодороги на улице Поперечно-Гривской закрывали для движения в мае в связи с работами на сетях водоотведения.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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