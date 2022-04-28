В Казани на улице Поперечно-Гривской частично ограничат движение

В Казани с 4 по 16 мая частично закроется для движения участок автодороги по улице Поперечно-Гривской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение автомобилей будет ограничено на участке вдоль проезжей части от дома №30 до дома №36. Это связано с работами на сетях водоотведения.

Фото: Максим Платонов

С 27 апреля по 7 мая полностью закрыт для движения транспорта и пешеходов местный проезд и тротуар, частично — проезжая часть возле домов №145а и №149 на улице Фучика. С 8 по 19 мая будет ограничено движение на центральном учаске проезжей части возле дома №108.



Дарья Акимова