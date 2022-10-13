14 и 15 октября ватерполисты «КОС-Синтез» принимают в Казани команду «Восток»

Фото: Владимир Васильев

Действующие чемпионы и обладатели Кубка страны «КОС-Синтез» проводят дома второй тур чемпионата России. После триумфального старта (неделю назад мы дважды разгромили «Штурм-2002») наш нынешний соперник — «Восток» из Москвы.

Полное название клуба — МК СШОР «Восток», он был образован летом 2022 года. В его составе преимущественно игроки «ЦОП Москомспорта». По итогам минувшего чемпионата они заняли 5-е место, обыграв в утешительном финале молодежную казанскую команду «КОС-Синтез-УОР». В межсезонье команда с новым названием громко о себе заявила, став финалистом «Спартакиады сильнейших», а вот старт нового сезона не задался. В 1 туре в Астрахани они дважды уступили бронзовым призерам чемпионата России 2021/2022 «Динамо СШОР».

«КОС-Синтез» подошел ко второму домашнему туру в оптимальном состоянии. Тренировались в стандартном режиме. Больных и травмированных в составе нет.

Приглашаем всех на матчи и ожидаем интересных игр!

Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез». Токен: Pb3XmBtzt8RoryyJpqqcz4D2bXWJpQZQfE7Zwnn

Вход свободный.

Плавательный бассейн «Казаньоргсинтез», пр. Ямашева, 7

14 октября начало матча в 18.00.

15 октября начало матча в 13.00.

Ссылка на трансляцию появится на сайте и в соцсетях СК «Синтез» в день матча.