В Челнах увеличили производство мороженого — на эти цели выделяли 250 млн рублей

«Челны холод», резидент моногорода Набережные Челны, отчитался об освоении привлеченного беспроцентного заема ВЭБ.РФ в сумме 250 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Компания приобрела оборудование для фасовки и упаковки мороженого в вафельные стаканчики и рожки. За счет этого на предприятии создали 20 новых рабочих мест.

Реализация инвестпроекта привлекла в экономику Набережных Челнов свыше 1,3 млрд рублей.

В конце мая Татарстан попал в пятерку регионов лидеров по производству маркированного мороженого и стал лидером в ПФО. На республику приходится 5,5% производимого мороженого по России. В Татарстане работают два предприятия по выпуску данной категории молочной продукции: «Челны Холод», Фабрика мороженого «Славица».



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Татьяна Леухина