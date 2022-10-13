В Нижнекамске на этой неделе пройдет городской крестный ход

Фото: Официальный сайт Нижнекамского муниципального района

В Нижнекамске в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 18-й раз пройдет городской крестный ход. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

В пятницу, 14 октября, во всех храмах города и района в восемь утра начнется литургия, далее в 9:30 — крестный ход. В ходе крестного хода нижнекамцы посетят пять храмов, в каждом будет молебен.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Маршрут крестного хода: село Большое Афанасово (храм Покрова Божией Матери), улица Вокзальная (храм Святого Романа Сладкопевца), улица Корабельная — проспект Мира (храм Рождества Христова), улица Мурадьяна (храм Воскресения Христова), поселок Красный Ключ (храм Казанской иконы Божией Матери).

В сентябре Татарстане провели государственную историко-культурную экспертизу на предмет обоснования включения в реестр памятников Петропавловской церкви в селе Танькино Кукморского района. Храм датируется 1811—1822 годами постройки, он был поставлен на государственную охрану как выявленный объект культурного наследия в 2002 году.

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Илина Хакимова