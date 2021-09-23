В России в ближайшее время запустят производство электрокаров «КАМА-1»

В России в ближайшие два-три года наладят производство электромобилей трех брендов: Zetta, «КАМА-1» и проект «Моторинвест». Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

Фото: kamaz.ru

«Камаз» рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля «КАМА-1» в 2024—2025 году, передает «РИА Новости» его слова.

В декабре прошлого года КАМАЗ презентовал электромобиль «КАМА-1». Седаны и грузовики на платформе электромобиля представят уже в этом году. Коммерческое производство планируется запустить не раньше 2023—2024 годов.



Татьяна Леухина