Ак Барс Банк начисляет 3 тысячи рублей за перевод зарплаты на бесплатную карту «Забота»

Ак Барс Банк запустил акцию «Твоя карта — твой выбор» и начисляет бонус 3000 рублей тем, кто до конца года оформит перечисление заработной платы на карту МИР «Забота». Это бесплатная карта, без комиссии за обслуживание и снятие наличных.



Для участия в акции необходимо оформить карту МИР «Забота» от Ак Барс Банка и подать заявление о переводе зарплаты на счет карты. Выплаты должны поступать на карту «Забота» в течение двух календарных месяцев (не менее 10 тысяч рублей в месяц). Вознаграждение будет зачислено автоматически на счет карты.

В акции не участвуют сотрудники банка и те, кто в рамках зарплатного договора банка с организацией получал выплаты на карту Ак Барс Банка в период с 1 июня по 15 сентября 2022 года, а также участники акции «Первый пенсионер».

Новые клиенты Ак Барс Банка также получат по карте «Забота» кешбэк 10% на все. Повышенный кешбэк начисляется на покупки, совершенные до 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма возврата — 2000 рублей в месяц.

Акция «Твоя карта — твой выбор» действует с 15 сентября по 31 декабря 2022 года. Оформить карту можно в любом отделении банка или через приложение Ак Барс Онлайн. Подробные условия акции — на сайте.



ПАО «АК БАРС» Банк. Токен: Pb3XmBtzt2AtLKFrmW8dcVR6mknZs6khfx6kC5C

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