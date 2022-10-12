В Казани представят работы московской художницы Аси Беляевой
В Казани 13 октября в музее Горького и Шаляпина откроется выставка «12 миров одного года». Экспозиция включает в себя работы московской художницы Аси Беляевой.
Открытие выставки состоится в 18:00, вход бесплатный. Посетить выставку можно будет до 25 октября по билетам, сообщает пресс-служба Национального музея Татарстана.
Каждая картина олицетворяет собой один из 12 месяцев года, фантастический мир, куда попадает герой-путешественник. Работы выполнены в технике акварельного скетчинга. Посетителям выставки предлагается домыслить необычные истории сказочных сюжетов.
Также на вернисаже выступит московский комьюнити-театр «Это — мы». Актеры, в числе которых и сама Ася Беляева, покажут зрителям спектакль-импровизацию «Это мы в Казани». В основу импровизированных этюдов лягут истории посетителей.
Живопись, графика, скульптура, арт-фото и цифровое искусство — 80 художников-современников и более 120 их работ представлены в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ в экспозиции выставки IV Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-мастерская XXI». Смотрите фотографии в нашей галерее.
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