В Казани представят работы московской художницы Аси Беляевой

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 13 октября в музее Горького и Шаляпина откроется выставка «12 миров одного года». Экспозиция включает в себя работы московской художницы Аси Беляевой.

Открытие выставки состоится в 18:00, вход бесплатный. Посетить выставку можно будет до 25 октября по билетам, сообщает пресс-служба Национального музея Татарстана.

Каждая картина олицетворяет собой один из 12 месяцев года, фантастический мир, куда попадает герой-путешественник. Работы выполнены в технике акварельного скетчинга. Посетителям выставки предлагается домыслить необычные истории сказочных сюжетов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также на вернисаже выступит московский комьюнити-театр «Это — мы». Актеры, в числе которых и сама Ася Беляева, покажут зрителям спектакль-импровизацию «Это мы в Казани». В основу импровизированных этюдов лягут истории посетителей.



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Илина Хакимова