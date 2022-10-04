«АРТ-мастерская XXI»: от живописи до цифрового искусства

20:29, 04.10.2022 36
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Живопись, графика, скульптура, арт-фото и цифровое искусство – 80 художников-современников и более 120 их работ представлены в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ в экспозиции выставки IV Всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-мастерская XXI». 


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