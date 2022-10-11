Клишас: «Пользователи продуктов Meta закон не нарушают»

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал решение о внесении Meta Platforms* в перечень террористов и экстремистов. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению Клишаса, с момента вынесения решения касаемо организации, ситуация для пользователей не изменилась.

— Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соц сетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают, — сообщил он.

Напомним, Росфинмониторинг внес Meta Platforms* в перечень террористов и экстремистов.

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Елизавета Пуншева