Клишас: «Пользователи продуктов Meta закон не нарушают»
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал решение о внесении Meta Platforms* в перечень террористов и экстремистов. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
По мнению Клишаса, с момента вынесения решения касаемо организации, ситуация для пользователей не изменилась.
— Решение Росфинмониторинга о внесении Meta в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соц сетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают, — сообщил он.
Напомним, Росфинмониторинг внес Meta Platforms* в перечень террористов и экстремистов.
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