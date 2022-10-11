Росфинмониторинг внес Meta* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Meta Platforms* в перечень террористов и экстремистов.

Meta* признали экстремистской по иску Генпрокуратуры в марте. Ведомство заявило, что деятельность компании «направлена против России и ее Вооруженных сил». В связи с этим на территории России запретили деятельность принадлежащих компании соцсетей Facebook** и Instagram**.

В апреле Meta* обжаловала решение Тверского суда Москвы о признании ее экстремистской организацией в России. В том же месяце Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta* Марк Цукерберг.



Фото: realnoevremya.ru

В августе замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что Instagram** могут разблокировать в России, если владеющая им Meta* перестанет заниматься экстремистской деятельностью и извинится перед пользователями.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года.

* запрещенные в России соцсети, принадлежащие Meta, деятельность которых запрещена в России как экстремистская.

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Маргарита Головатенко