Скончался экс-глава Управления образования Нижнекамского района Равис Шакиров
Ушел из жизни экс-глава Управления образования Нижнекамского района Татарстана Равис Шакиров, соболезнования родным и близким выразили глава НМР и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, Нижнекамский городской Совет, Совет НМР, Исполнительные комитеты НМР и Нижнекамска.
— Его уход из жизни — большая потеря для всех нас. Профессионал высочайшего класса — педагог от Бога, отзывчивый и добрый человек, он всегда был верен своим жизненным принципам. Он воспитал не одно поколение нижнекамцев, посвятив педагогическому труду всю свою жизнь, прошел путь от простого учителя до начальника управления образования Нижнекамского муниципального района, — сказано в сообщении.
Соболезнования также выразила мэрия Казани:
— Администрация города разделяет горечь невосполнимой утраты и передает слова искреннего сочувствия и поддержки.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии