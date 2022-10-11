Эксперт выступил с предложением создать единый онлайн-сервис оплаты коммунальных платежей в ЕАЭС

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением создать единый онлайн-сервис оплаты коммунальных платежей в странах ЕАЭС. Об этом пишет RT.

Орлов напомнил, что в 2015 году вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Благодаря нему между участницами ЕАЭС движение товаров, инвестиций и рабочей силы стало осуществляться свободно.

Теперь многие работники — граждане стран ЕАЭС — смогли свободно продолжать трудовую деятельность на территории других стран. Однако, имея недвижимость в родном государстве, они столкнулись с рядом проблем. Например, стала невозможна оплата коммунальных услуг.

Фото: realnoevremya.ru

Политолог отметил, что на данный момент не существует расчетного счета, который бы позволил дистанционно вносить платежи за коммунальные услуги.

— С учётом развития информационных технологий в последние годы, прошу вас оценить целесообразность создания в рамках ЕАЭС единого онлайн-сервиса, позволяющего гражданам стран — участниц договора дистанционно и удобно осуществлять коммунальные платежи за личное недвижимое имущество независимо от того, в какой из стран ЕАЭС они находятся, — объяснил эксперт.

На данный момент Евразийские экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

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Елизавета Пуншева