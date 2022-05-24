Минобрнауки планирует ввести общий для вузов формат изучения истории России

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Минобрнауки России намерено ввести общий для вузов формат и объем преподавания истории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нововведения коснутся как бакалавриата, так и специалитета. Предмет «История России» должен будет изучаться в течение года, в среднем 144 академических часа. При этом объем контактной работы студентов с преподавателями должен составлять в очной форме обучения не менее 80%, в очно-заочной и заочной формах обучения — не менее 40% объема, отводимого на реализацию этой дисциплины.

В ведомстве отметили, что в действующих стандартах история является обязательным предметом, однако нигде нет требований к объему и формату изучения. Во многих вузах при ее изучении большую часть времени отводят на самостоятельную работу студентов. Кроме того, вузы сами определяет наименование, объем и содержание дисциплины.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В начале мая стало известно, что российские вузы получили более 590 тысяч бюджетных мест на 2023/24 учебный год. Более 70% отдали региональным вузам. Самое большое количество пришлось на инженерные и технические направления подготовки — 245 тысяч мест.

Дарья Акимова