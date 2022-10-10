Студенты КНИТУ посетили производственные площадки «Казаньоргсинтеза»

Фото: Максим Платонов

Сегодня на территории казанского предприятия СИБУРа прошла обзорная экскурсия для студентов второго курса Казанского национального исследовательского технологического университета в рамках промышленного туризма, который активно развивается на «Казаньоргсинтезе». Более 20 учащихся факультета «Нефть и нефтехимия» в сопровождении преподавателей приехали на КОС для того, чтобы поближе познакомиться с работой нефтехимического гиганта.

Визит, как и полагается, начался с обязательного инструктажа по технике безопасности, после чего студенты посетили музей, где им подробно рассказали об истории «Казаньоргсинтеза», а далее они смогли увидеть производственные площадки.

Особый интерес у будущих нефтехимиков вызвали печи пиролиза на площадке завода этилена. Студентам показали производственный комплекс и рассказали о мерах организации его эффективной и безопасной работы. После чего учащиеся отправились в операторную, где особое внимание было уделено применению современных цифровых технологий и автоматизации, которыми охвачены технологические процессы предприятия.

А уже после обеда в заводской столовой предприятия состоялась встреча с представителем HR-службы Наталией Титовой. В формате живого диалога ребятам рассказали о социальной политике предприятия, возможностях карьерного и профессионального развития в компании, а также о корпоративных мероприятиях и экологической направленности. Студенты активно задавали свои вопросы, а за самые интересные из них получили в подарок книги — «Все о полимерах».

— СИБУР является одним из ведущих работодателей, и мы заинтересованы в привлечении молодых квалифицированных специалистов. В холдинг входит более 35 предприятий, мы находимся в разной географии, поэтому у студентов есть уникальная возможность проходить производственную практику и в дальнейшем, возможно, строить карьеру в периметре нашей компании, — отметила Наталия Титова.

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В завершение экскурсии гости поделились впечатлениями.

— Экскурсия была интересной и познавательной. Это очень важное мероприятие с точки зрения развития карьеры студентов. Ребята посмотрели на компанию изнутри, увидели, какое это масштабное производство. Кроме того, это отличная возможность сразу окунуться с головой в корпоративную культуру, понимать, что работа — это не просто учеба. Возможно, кто-то из студентов уже сейчас заинтересовался работодателем и захочет пройти здесь практику, — прокомментировала итоги экскурсии Анна Алексеева, начальник отдела содействия развитию карьеры КНИТУ. — Спасибо большое организаторам, в том числе представителям СИБУРа, за то, что они согласились организовать для наших студентов не одну экскурсию, а целый цикл экскурсий.