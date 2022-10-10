Нобелевскую премию по экономике присудили «за исследования банков и финансовых кризисов»

Фото: nobelprize.org Ил. Никлас Эльмехед © Nobel Prize Outreach

Нобелевскую премию по экономике — 2022 присудили «за исследования банков и финансовых кризисов». Ее удостоились Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.

— Лауреаты экономических наук этого года Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков, — говорится на сайте Нобелевского комитета.



В прошлом году Нобелевскую премию по экономике присудили канадско-американскому экономисту Дэвиду Карду и исследователям из США Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Кард удостоился ее «за его эмпирический вклад в экономику труда», а Ангрист и Имбенс — «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».



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Татьяна Демина