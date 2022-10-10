Сборная Татарстана стала победителем II Международного строительного чемпионата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сборная Татарстана одержала победу в II Международном строительном чемпионате в номинации «Лучшая площадка по сооружению», на церемонии закрытия чемпионата в «Казань Экспо» победителей наградили президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.



Обращаясь к участникам чемпионата, Минниханов отметил их высокий уровень компетенций:

— Здесь собрался золотой генофонд строительной отрасли России. Мы гордимся тем, что имеем такой мощный потенциал. Не раз наши ребята доказывали свое мастерство на чемпионатах WorldSkills. Мне очень приятно, что татарстанская молодежь также продемонстрировала свои способности, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

II Международный строительный чемпионат проходил на площадке «Казань Экспо» с 5 по 8 октября. В нем приняли участие порядка 1 тысячи профессиональных строителей из 20 стран.

Как открывался II строительный чемпионат можно увидеть в фоторепортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко