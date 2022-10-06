Лучший каменщик, монтажник и прораб: как проходит II строительный чемпионат на «Казань Экспо»

17:38, 06.10.2022 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» открылся II Международный строительный чемпионат. В этом году состоятся состязания профессиональных строителей, интерактивная выставка и деловые мероприятия. Сотни участников из регионов России и зарубежных государств будут соревноваться в различных строительных компетенциях. 


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