«Белавтодор» приступил к строительству дорог в Татарстане
В этом году крупнейший белорусский холдинг «Белавтодор» привлечен к строительству дороги Шали — Бавлы в Татарстане. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства РТ Фарит Ханифов на совместном заседании комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при Комитете ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
По его словам, белорусские дорожники получили подряд на строительство одного из участков в несколько километров на этой трассе.
— Два-три месяца, как белорусские дорожники вышли на Шали — Бавлы, отработали несколько километров, — рассказал он.
По его словам, привлечение белорусских дорожников связано с дефицитом рабочей силы, трудностями с доставкой строительных материалов и техники.
— «Белавтодор» — это готовый трест, они приехали со своей техникой, со своим асфальтобетонным заводом, своими силами и строят дороги по своим технологиям, — рассказал он.
Фарит Ханифов обратился к депутатам с предложением определить особый статус белорусских дорожников. Глава комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин положительно отозвался об этой инициативе, заявив, что это внушает оптимизм в решении инфраструктурных проектов.
Вопросы взаимодействия Татарстана с «Белавтодором» обсуждались в ходе рабочей поездки в Беларусь Фарита Ханифова в сентябре 2021 года. Затем в апреле 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО УКХ «Белавтодор» Юрием Масюком.
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