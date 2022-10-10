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«Ведомости»: «Иль де ботэ» возобновит работу в России

08:11, 10.10.2022 1
«Ведомости»: «Иль де ботэ» возобновит работу в России
Фото: iledebeaute.ru

Магазины «Иль де ботэ» возобновят работу в России с 10 октября, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компаниям.

По его информации, магазины будут работать на месте торговых точек бренда Sephora. Информацию о возобновлении работы подтвердил представитель «Иль де ботэ». Ребрендинг торговых точек планируют завершить до января 2023 года.

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, принадлежащая группе LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), приостановила работу своих магазинов на территории России в марте этого года.

Фото: pixnio.com

В июле СМИ узнали о продаже магазинов «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Компания заключила соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору, чтобы «обеспечить преемственность для сотрудников». Сумма сделки не раскрывается.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:55
    Удивительное дело. Зарубежный бизнес за символические копейки предаёт свой бизнес российским бизнесменам, чтобы люди могли продолжать работать и получать заработную плату. И где здесь злобный оскал капитализма?
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