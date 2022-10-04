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ФК «Нефтехимик» всухую обыграл «СтавропольАгроСоюз»

19:09, 04.10.2022
ФК «Нефтехимик» всухую обыграл «СтавропольАгроСоюз»
Фото: ФК "Нефтехимик"

Нижнекамский ФК «Нефтехимик» всухую обыграл «СтавропольАгроСоюз» со счетом 0:3.

«Нефтехимик» выбил из Кубка России последний любительский состав. Клуб из Нижнекамска пока только начал свой путь в Кубке России и вышел в пятый раунд «пути регионов».

В минувшую субботу ФК «Нефтехимик» проиграл «Акрону» в матче 12-го тура Первой лиги. Игра в Нижнекамске завершилась со счетом 0:1 в пользу тольяттинцев.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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