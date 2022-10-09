Скончался голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев

Фото: telegram-канал Дениса Пушилина

Сегодня на 75-м году жизни скончался экс-голкипер сборной СССР и легенда советского футбола Юрий Дегтерев. Об этом в своем telegram-канале написал Денис Пушилин.

— Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Все как в забое. Для них честь страны была на первом месте. Весь Союз гордился такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением, — пишет он.

Дегтерев родился 5 октября в городе Сталино, ныне Донецк. Всю свою футбольную карьеру он провел в составе клуба «Шахтер». В 1967 году стал чемпионом СССР среди дублеров. В том же году дебютировал в основном составе «Шахтера» — 20 ноября 1967 года в матче с командой ЦСКА.

В составе сборной СССР дебютировал 1 августа 1968 года в Гетеборге в товарищеском матче со сборной Швеции. Следующий матч в национальной команде сыграл в марте 1977 года. В 1977—1978 годах был основным вратарем сборной, участвовал в отборочных матчах чемпионата мира — 1978 и чемпионата Европы — 1980. Завершил выступления за сборную 19 апреля 1979 года в Тбилиси товарищеским матчем со сборной Швеции. За карьеру в сборной он провел 17 матчей — их них 10 на «0», пропустил 10 мячей.

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Артем Гафаров