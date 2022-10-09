Официальная статистика: в августе смертность в Татарстане сократилась на треть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За восемь месяцев умерли 30,2 тысячи татарстанцев

В Татарстане за январь-август 2022 года умерли 30 212 человек. Это на 15,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда скончались 35 10 жителей республики.

Из 30,2 тысячи умерших, 3 556 татарстанцев ушли из жизни в последний месяц лета. В августе 2022 года смертность в республике по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократилась на 33,3%. Для сравнения, в августе 2021-го скончались 5 334 татарстанца.

По количеству умерших в августе 2022-го Татарстан занимает третью строчку среди регионов Приволжского федерального округа. Антилидером стала Башкирия, где в конце лета скончались 3 732 человека. На второй строчке Нижегородская область — 3 692 умерших.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наименьшее число смертей за августа в ПФО зарегистрировано в Марий Эл — 671. Это на 33,9% меньше, за аналогичный месяц прошлого года.

Почти на треть смертность в Татарстане сократилась и в июле текущего года. За этот месяц в республике зарегистрировали 3 331 смерть, что на 32,6% меньше, чем за июль 2021 года. По количеству умерших Татарстан находится на второй строчке, на первой — соседняя Башкирия.

Татарстан на 4-м месте в ПФО по количеству умерших

По количеству зарегистрированных за первые восемь месяцев 2022 года смертей Татарстан занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе. Наибольшее число умерших за январь-август зафиксировано в Башкирии, Нижегородской и Самарской областях, наименьшее — в Чувашии, Мордовии и Марий Эл.

В Башкирии, которая оказалась антилидером по числу умерших за восемь месяцев, зарегистрировано 33 087 смертей. И это меньше, чем за аналогичный период 2021-го на 16,3%. На столько же сократилась смертность в Пензенской области, где умерли 13 308 жителей.

В Марий Эл, где за январь-август текущего года ушли из жизни 5 863 человека, смертность сократилась на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. За первые восемь месяцев прошлого года в соседней с Татарстаном республике умер 7 121 гражданин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Снижение смертности зарегистрировано во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего за январь-август 2022 года показатель снизился в Чувашии — на 18,8%. За этот период умерли 10 564 жителя республики.

«Реальное время» публикует рейтинг регионов ПФО по количеству зарегистрированных за январь-август 2022 года смертей:

Башкирия — 33 087;

Нижегородская область — 32 640;

Самарская область — 30 536;

Татарстан — 30 012;

Пермский край — 23 753;

Саратовская область — 23 592;

Оренбургская область — 17 397;

Пензенская область — 13 308;

Кировская область 13 164;

Удмуртия — 12 390;

Ульяновская область — 12 305;

Чувашия — 10 564;

Мордовия — 7 773;

Марий Эл — 5 863;

В целом в ПФО за восемь месяцев 2022-го умерли 266 584 человека. По сравнению с январем-августом прошлого года число скончавшихся сократилось на 15,4%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина