В начале следующей недели в Татарстане ожидается дождливая погода
В начале следующей недели в Татарстане ожидается дождливая погода. Днем в понедельник температуры не превысят +16 градусов, а во вторник и среду — 14°С тепла, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Ночные температуры в ближайшие трое суток не превысят +8 градусов. Синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер.
В целом в начале следующей недели в Татарстане установится облачная погода. Небольшие дожди пройдут лишь местами.
Сегодня в Татарстане переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидается от +11 до +16 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым