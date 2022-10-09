В начале следующей недели в Татарстане ожидается дождливая погода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале следующей недели в Татарстане ожидается дождливая погода. Днем в понедельник температуры не превысят +16 градусов, а во вторник и среду — 14°С тепла, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночные температуры в ближайшие трое суток не превысят +8 градусов. Синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в начале следующей недели в Татарстане установится облачная погода. Небольшие дожди пройдут лишь местами.

Сегодня в Татарстане переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем ожидается от +11 до +16 градусов.



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Татьяна Демина