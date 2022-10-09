За сутки коронавирусом заболели 18 819 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в России выявили 18 819 случаев заражения коронавирусом. Впервые с 9 августа этот показатель опустился ниже 20 тысяч. Общее число зараженных с учетом новых данных составляет 21 203 332.

Госпитализировали с COVID-19 за сутки 1 017 человек. Выздоровели за это время 28 793 пациента. Общее число вылечившихся в России с начала пандемии составило 20 414 224.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Скончались от инфекции 102 человека. Общая смертность от коронавируса в России составляет 388 199 человек.

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Артем Гафаров