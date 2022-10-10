«КОС-Синтез» начал новый сезон экологично

Фото: Владимир Васильев

Спортивный клуб водных видов спорта «КОС-Синтез» экологично провел первый матч чемпионата России по водному поло. При поддержке казанского предприятия СИБУРа был организован раздельный сбор отходов для их последующей переработки.

Для этого в фойе плавательного бассейна «Оргсинтез» были установлены специальные контейнеры. Все собранное вторсырье будет вывезено на досортировку, а далее пластиковые бутылки отправятся на переработку и получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии, где переработанный пластик станет частью материала Vivilen rPET. В дальнейшем из него можно будет снова сделать бутылку для напитков.

Более того, на площадке, развернутой мастерской ресайклинга — одного из экопроектов, поддержанных СИБУРом в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел», часть собранных крышечек от пластиковых бутылок сразу превращалась в приятные полезные сувениры, которые каждый, покрутив педали велошредера, мог унести с собой на память.

Кроме того, перед началом матча для болельщиков было организовано много активностей. Одна из них — викторина, во время которой зрители смогли освежить свои знания и узнать что-то новое. Например, о специфическом ударе в водном поло под названием «крушитель яиц».

По итогам викторины лучшему знатоку «Казаньоргсинтез» подарил кастомизированную спецовку, которая в ближайшем будущем будет выведена из обращения предприятия и заменена на более современную. На эту спецодежду художники нанесли специальное оформление, даря ей вторую жизнь и увековечивая ее в истории.

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Ранее при поддержке «Казаньоргсинтеза» был организован раздельный сбор отходов на матчах ФК «Рубин». Весь собранный пластик был также отправлен на переработку и вторичное использование.

В первом матче сезона трехкратный чемпион страны — команда «КОС-Синтез» обыграла подмосковный «Штурм». Игра в Казани завершилась со счетом 19:8.

Джаудат Абдуллин