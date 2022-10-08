В Набережных Челнах с начала осеннего месячника высадили 8,9 тысяч деревьев и кустарников

Фото: Telegram Мэрии Набережных Челнов

В Набережных Челнах проходит осенний месячник в целях обеспечения санитарного и эстетического состояния города, такими новостями поделилась мэрия города.

За 8 дней высадили 8,9 тыс. деревьев и кустарников. В мероприятии приняли участие более 1,2 тыс. предприятий; присоединились к средникам и субботникам 7,4 тыс. челнинцев; от листвы и мусора очищено 1,3 тыс. га территории.

В целом по городу была произведена очистка от мусора и листвы придомовых территорий, прочесывание газонов, санитарная обрезка и посадка деревьев и кустарников, перекопка цветников, устройство цветников из многолетников, вывоз растительных отходов и мусора.

Фото: Telegram Мэрии Набережных Челнов

Сегодня по проспекту Мира между общежитием КАМПИ и ТЦ «Торговый квартал» было высажено 50 тополей. В Автозаводском районе улице 40 лет Победы были посажены 100 елей и 100 рябин на пустыре за жилым домом 63/11 и ДОУ №121, 40 тополей в 63 комплексе.

В Комсомольском районе также произведена ликвидация двух несанкционированных свалок: по ул. Аэродромная и Мензилинский тракт. В течении недели работниками управляющих компаний ведется уборка придомовых территорий, сбор и вывоз листвы, веток, кронирование деревьев, прополка клумб, сбор цветочных культур, уборка мусора, заготовка песка, вывоз резины, прочесывание газонов.

Уже в это воскресенье, 9 октября, в Казани состоится открытый мастер-класс по озеленению придомовых территорий. А проведут его инженер садово-паркового и ландшафтного строительства организации «Я-Порядок» Анна Хасанова и учредительница садового центра «Байсад» Эльвира Файзова.

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Илина Хакимова