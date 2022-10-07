В Казани пройдет мастер-класс по озеленению двора

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Уже в это воскресенье, 9 октября, состоится открытый мастер-класс по озеленению придомовых территорий. А проведут его инженер садово-паркового и ландшафтного строительства организации «Я-Порядок» Анна Хасанова и учредительница садового центра «Байсад» Эльвира Файзова.

Участником может стать любой желающий, для этого ему нужно просто зарегистрироваться по ссылке, но количество мест сильно ограничено, предупреждают организаторы. Начало в 11.00. Точка встречи — д. 79 по ул. Гагарина.

Фото: иллюстрация из буклета/«Наш двор»

Участники прослушают небольшую лекцию об устойчивом озеленении в условиях городской среды и получат «Буклеты горожанина», в которых собраны советы и рекомендациям по озеленению дворов. Все получат подарки от команды «Наш двор». Участникам предложат бесплатные угощения и напитки.



На мастер-классе расскажут, какие деревья и кустарники лучше сажать во дворе и как это правильно делать. Затем совместно с экспертами все желающие смогут посадить группы из декоративно-лиственных кустарников во дворе домов 79 и 81 по ул. Гагарина. Эта дворовая территория была благоустроена в этом году по президентской программе «Наш двор».

В Татарстане команда «Наш двор» создала для жителей пособие с экспертными рекомендациями и советами по озеленению дворов.

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Илина Хакимова