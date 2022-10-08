Минсельхоз Татарстана: в республике убрано более половины площадей картофеля

Фото: кадр видеорепортажа/пресс-служба президента Татарстана

В Татарстане продолжают уборку сельскохозяйственных культур. В регионе предстоит убрать рапс на площади 16,9 тыс. га (12% площадей), сахарную свеклу — 24,3 тыс. га (49%), картофель — 1,9 тыс. га (42%), овощи — 1,3 тыс. га (52%), сообщил в субботу заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.



Аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно — обмолочено 3,9 тыс. га, подсолнечника — 13 тыс. га.

Сейчас уже накопано 909,6 тыс. тонн сахарной свеклы с урожайностью 354 ц/га, на сахарные заводы завезли 510 тыс. тонн сахарной свеклы. Переработали 350 тыс. тонн, имеется 54,8 тыс. тонн сахара нового урожая. Всего ожидается произвести около 250 тыс. тонн сахарного песка.

Убрано более половины площадей картофеля. Валовый сбор составляет 78,6 тыс. тонн при средней урожайности 293 ц/га. Из 2,5 тыс. га овощей убрано 1,2 тыс. га, или 47%. Собрано 20 тыс. тонн урожая. Часть собранного урожая поставляется в торговые сети республики и реализуется на субботних ярмарках.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего из 2,5 тыс. га овощей убрано 1,2 тыс. га, или 47%. Собрано 20 тыс. тонн урожая. Часть собранного урожая поставляют в торговые сети и реализуют на субботних ярмарках в республике.

В Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых, республика завершила уборку зерновых культур. Лидерами уборочной кампании этого года в Татарстане стали Арский и Тетюшский районы Татарстана. В антилидерах среди муниципалитетов Татарстана оказались Зеленодольский, Менделеевский и Верхнеуслонский районы.



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Маргарита Головатенко