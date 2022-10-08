В Татарстане назначили новых судей
В Татарстане назначили новых судей, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана назначена Милена Исхакова. Она занимала должность судьи с 2008 года, возглавляла судебный состав.
Судьей Лаишевского районного суда назначен Анис Мансуров, ранее должность судьи он не занимал.
В июле Путин также назначал новых судей в Татарстане. Тогда в республике были назначены семь новых судей.
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