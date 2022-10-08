В Челнах осудили мужчину, не подчинившегося полицейским

В Челнах осудили местного жителя, который оказал сопротивление полицейским. Челнинец 3 октября был в состоянии алкогольного опьянения, а стражи порядка хотели составить протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.



— На требования сотрудников полиции пройти в патрульный автомобиль для последующего доставления в ОП №3 «Центральный» для составления протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях ответил отказом, — указали в суде.

Сотрудникам полиции он оказал неповиновение, нецензурно выражался, размахивал руками и пытался учинить драку. Также челнинец упирался и хватался за форму полицейских. Свою вину он признал. Мужчине назначили административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru

Набережночелнинский городской суд арестовал местного жителя на трое суток за пьяный дебош у военкомата. 26 сентября пьяный челнинец, находясь возле военкомата, нецензурно и грубо выражался, пытался учинить драку.

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Маргарита Головатенко