Челнинца арестовали на трое суток за пьяный дебош у военкомата
Набережночелнинский городской суд арестовал местного жителя на трое суток за пьяный дебош у военкомата, об этом сообщает пресс-служба суда.
26 сентября пьяный челнинец, находясь возле военкомата, нецензурно и грубо выражался, вел себя агрессивно, размахивал руками и пытался учинить драку. Таким образом он нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.
Сотрудникам полиции дебошир оказал сопротивление, он отказывался выполнить их законные требования прекратить хулиганские действия. Челнинец хватался за одежду полицейских, упирался.
Мужчина признал вину в совершении административного правонарушения. Постановление в законную силу не вступило.
В начале сентября под Волгоградом задержали татарстанца, находящегося в розыске, который напал на инспекторов ДПС с ножом.
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