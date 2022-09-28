Новости общества

23:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Челнинца арестовали на трое суток за пьяный дебош у военкомата

23:33, 28.09.2022
Челнинца арестовали на трое суток за пьяный дебош у военкомата
Фото: realnoevremya.ru

Набережночелнинский городской суд арестовал местного жителя на трое суток за пьяный дебош у военкомата, об этом сообщает пресс-служба суда.

26 сентября пьяный челнинец, находясь возле военкомата, нецензурно и грубо выражался, вел себя агрессивно, размахивал руками и пытался учинить драку. Таким образом он нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Сотрудникам полиции дебошир оказал сопротивление, он отказывался выполнить их законные требования прекратить хулиганские действия. Челнинец хватался за одежду полицейских, упирался.

Мужчина признал вину в совершении административного правонарушения. Постановление в законную силу не вступило.

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

В начале сентября под Волгоградом задержали татарстанца, находящегося в розыске, который напал на инспекторов ДПС с ножом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также