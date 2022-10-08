В Татарстане за девять месяцев возбудили 69 внесудебных процедур банкротства граждан

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За январь — сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировано 69 сообщений о возбуждении внесудебных процедур банкротств граждан. Это на 15 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Федресурса.

Сообщений о завершении внесудебных процедур банкротств граждан в Татарстане за девять месяцев зарегистрировано 62. За аналогичный период прошлого года их было 73.

Также за первых три квартала текущего года в Татарстане зарегистрировали 92 сообщения о возврате заявления о возбуждении внесудебных процедур банкротств граждан. По сравнению с январем — сентябрем 2021-го их количество сократилось на 55.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

О завершении первой в Татарстане процедуры внесудебного банкротства стало известно в марте 2021 года. Банкротом в упрощенном порядке, без решения суда, признали 30-летнюю жительницу Мензелинского района. Ее обязательства перед кредиторами превышали 200 тысяч рублей.



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Татьяна Демина