В Приволжском районе Казани после ремонта здания центра «Егоза» откроется муниципальный детсад

В Казани на улице Рихарда Зорге откроется новый детский сад на 220 мест. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Он заработает после того, как в здании проведут ремонт и закупят необходимое оборудование. Ранее в здании находился коммерческий центр образования «Егоза».

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом заключили в 2017 году, и сейчас срок его действия истек. Перед открытием муниципального детского сада в здании проведут ремонт и закупят необходимое оборудование.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Площадь двухэтажного здания 1977 года постройки составляет 2055,5 кв. м. В «Егозе» в муниципальных группах занималось 45 детей, сейчас их временно перевели в соседние дошкольные учреждения. После ремонта дети вернутся в детский сад. Всего в новом детском саду будут заниматься 220 детей.

Оплата посещения ребенком этого детского сада будет такая же, как и в других муниципальных дошкольных учреждениях города.



Ранее «Реальное время» рассказывало о судьбе еще одного «Центра образования «Егоза» — в ЖК «Лесной городок». Все детали — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Леухина